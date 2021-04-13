Израиль намерен разрешить въезд для вакцинированных туристов с 23 мая

Израиль планирует с 23 мая начать принимать группы иностранных туристов, вакцинированных от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление министерства здравоохранения и туризма еврейского государства.

«Министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн достигли договоренности о программе приема и въезда вакцинированных туристов из зарубежных стран в группах», — говорится в сообщении.

В марте министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что через несколько недель страна может возобновить авиасообщение с Россией.

С 8 марта въезд туристов в Израиль был разрешен только супругам и родителям гражданина или резидента Израиля; профессиональным спортсменам, въезжающим на соревнования; людям, чья деятельность жизненно важна для внешней политики или национальной безопасности Израиля; иммигрантам и иностранным рабочим. Мера была введена с целью предотвращения дальнейшего распространения COVID-19.