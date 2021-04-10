ЕС предложил США приостановить действие взаимных пошлин на полгода

ЕС предложил США на шесть месяцев приостановить взаимные пошлины, чтобы дать передышку промышленности. Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

«Мы предложили приостановить на шесть месяцев действие всех взаимных пошлин, чтобы достичь решения путем переговоров», — сказал Домбровскис.

По его словам, такой шаг «создал бы необходимую передышку для промышленности и рабочих по обе стороны Атлантики».

Пошлины связаны с давним спором США и ЕС по предоставлению субсидий авиастроителям. Стороны обвиняют друг друга в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО) и предоставлении Boeing и Airbus незаконных государственных дотаций. Конфликт длится с 2004 года.

В 2019 ВТО признала, что ЕС незаконно предоставил дотации Airbus, что дало право США ввести компенсирующие пошлины. Тогда же президент США Дональд Трамп ввел таможенные тарифы в отношении европейских товаров стоимостью 7,5 млрд долларов. Однако в 2020 году ВТО приняла аналогичное решение по делу Boeing уже в пользу Евросоюза.