Центробанк отозвал лицензию у Нефтепромбанка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Нефтепромбанк». Об этом сообщается на сайте Банка России.

Банк занимал 201-е место в банковской системе России по величине банковских активов.

«Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п. 1 части второй ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Нефтепромбанк утратил собственные средства, проводил операции, схожие с выводом активов, а также нарушал законодательство.

2 апреля 2021 года Банк России отозвал лицензии у коммерческого банка «Геобанк» (Москва), у АО «Майкопбанк» (Майкоп), а также у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО).

26 марта Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка «Мегаполис», зарегистрированного в Чебоксарах. Банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышала стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть свое реальное финансовое положение.