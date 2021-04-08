Одного из богатейших бизнесменов Британии убили в загородном доме

Один из самых богатых бизнесменов Великобритании 83-летний Ричард Саттон был найден мертвым в своем загородном доме. Об этом пишет The Sun.

Полицейские уже задержали 34-летнего подозреваемого. Он не был знаком с погибшим.

По данным следствия, неизвестный ворвался в дом, расположенный в графстве Дорсет. Злоумышленник с ножом напал на Саттона и его супругу. Мужчина скончался на месте, женщина с ножевыми ранениями доставлена в больницу.

В компании Sir Richard Sutton Ltd, принадлежавшей миллионеру, заявили, что «глубоко опечалены случившимся».

«Сэр Ричард был заботливым, щедрым и хорошим семьянином, который искренне уважал тех, с кем он работал как с частью его большой семьи», — отметили в пресс-службе.

Состояние Саттона оценивается в £301 млн (больше 32 млрд рублей). Бизнесмен владел отелями Sheraton Grand и Athenaeum в Лондоне, а также недвижимостью и несколькими фермерскими хозяйствами.