Число банкротств россиян увеличилось на 81,5%

Число банкротств граждан России за первый квартал текущего года превысило 40 тысяч. Данный показатель за это время увеличился на 81,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Федресурса».

Количество признанных банкротами граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в первом квартале 2021 года, составило 40 569.

«В январе — марте 2020 года рост был 68% к такому же периоду 2019 года», — говорится в сообщении.

С тех пор, как процедура была запущена (с октября 2015 года по март нынешнего года), банкротами стали 322,8 тыс. человек.

Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин считает, что расширение потребительского банкротства, которое инициировали сами должники, является «естественным процессом в условиях, когда число потенциальных банкротов как минимум втрое превышает количество прошедших процедуру». «Думаю, не ошибусь, если предположу, что население получает существенно больше кредитов (в штуках), чем компании. Поэтому хватает клиентов и на льготную ипотеку, и на реструктуризации, и на банкротство», — сказал он.

В «Федресурсе» указали, что граждане чаще всего сами инициируют свое банкротство, в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы.

По заявлению самих должников первом квартале этого года сами должники начали 95,3% процедур (93% в первом квартале 2020 года), кредиторы — 3,7% дел (5,6%), ФНС России — 1% (1,4%).

Больше всего судебных банкротств граждан за указанный период зарегистрировано в Москве — 2,224 тыс., в Подмосковье — 2,176 тыс., Краснодарском крае — 2,109 тыс., в Самарской области — 1,887 тыс., в Санкт-Петербурге — 1,747 тыс., в Башкирии — 1,72 тыс.