Спрос на говядину в России упал до минимума за десять лет

В России в 2020 году потребление говядины снизилось до минимального значения в 1,94 млн тонны за последние 10 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка».

Как уточняет издание, падение спроса в 2020 году составило 3,4%. Экспорт говядины за последний год увеличился до 20 тыс. тонн (+103%) из которых половина поставок (45%) пришлась на Китай.

Снижение спроса связано с сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, рассказал газете руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов. Однако по итогам 2021 года прогнозируется рост потребления говядины из-за восстановления спроса и открытия гостинично-ресторанного бизнеса, а также увеличение цен на свинину и мясо птицы в связи с африканской чумой свиней и птичьим гриппом.

Как сообщили изданию в Национальной мясной ассоциации, снижению спроса на говядину способствовала пандемия, переход на удаленный режим работы, а также неопределенность с будущими доходами потребителей.