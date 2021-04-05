Европа за зиму рекордно использовала свои запасы газа

За зиму 2020 года Европа использовала 65,6 млрд кубометров газа, что стало рекордом с 2011 года. Об этом сообщили в Gas Infrastructure Europe.

Отмечается, что в хранилищах в среднем осталось 29% газа. В Германии и Австрии осталось 26% запасов газа, в Нидерландах — 23%, во Франции — 17%. В этих странах находятся самые большие запасы газа в Европе.

Чтобы восстановить запасы, европейским странам нужно закачать на 57,3% или на 23,9 млрд кубометров газа больше по сравнению с 2020 годом.

Ранее в Германии эксперт заявила о ненужности газопровода «Северный поток — 2» для страны. Об этом заявила эксперт по вопросам энергетики DIW Клаудиа Кемферт.

Эксперт считает, что в Европе достаточно регазификационных терминалов сжиженного природного газа, которые не используются целиком. Она добавила, что существующей инфраструктуры может хватить для решения вопроса нехватки газа.