Власти Германии отклонили требование экологов остановить «Севпоток – 2»

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии отклонило требование экологов отменить разрешение на строительство российского газопровода «Северный поток – 2», сообщается на сайте регулятора.

«После оценки проблем и повторной комплексной экологической и природоохранной экспертизы предоставленное разрешение [на строительство газопровода] остается законным», — указано в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что немецкие экологические организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Союз защиты природы опротестовали разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в Германии.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.