Байден представил план по развитию инфраструктуры и рынка труда на $2 трлн

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Alex Brandon/Reuters

Президент США Джо Байден представил план по модернизации инфраструктуры и развитию рынка труда в стране. Его объем составил свыше $2 трлн. Об этом сообщает ТАСС.

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