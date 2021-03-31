РФ и Аргентина создали деловой клуб

Российский торговый представитель в Аргентине Сергей Деркач сообщил, что РФ и эта южноамериканская страна создали деловой клуб для продвижения проектов в сфере экономики, торговли, культуры и образования, передает РИА «Новости».

Как рассказал Деркач, который также является председателем клуба, особенность данного объединения заключается в том, что предполагается участие как предпринимателей, так и представителей государственной власти, научных кругов, университетов.

Сообщается, что первое заседание клуба прошло во вторник, 30 марта. Встречи планируют проводить каждый месяц, следующее заседание состоится в конце апреля. Оно будет посвящено академическому обмену и образовательным связям между двумя странами.

«Железнодорожный транспорт мы видим в качестве приоритета, и здесь для нашего сотрудничества существует огромный потенциал», — отметил Деркач.

По его словам, железнодорожный транспорт должен выступить неким локомотивом, к которому российская сторона будет «прицеплять вагоны других направлений сотрудничества».

«Мы будем сосредотачиваться на высокотехнологичной продукции, но не забывать и об образовательных услугах, налаживать сотрудничество между аргентинскими и российскими университетами, в частности, по подготовке кадров», — добавил Деркач.

Ранее стало известно, что власти Аргентины заинтересовалась новыми российскими вакцинами от коронавируса.