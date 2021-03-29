Белозерова переназначили на должность гендиректора «РЖД»

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Председатель правления ОАО РЖД («Российские железные дороги») Олег Белозеров на... Председатель правления ОАО РЖД («Российские железные дороги») Олег Белозеров на...
Председатель правления ОАО РЖД («Российские железные дороги») Олег Белозеров на...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Олега Белозерова на должность генерального директора ОАО «Российские железные дороги» (»РЖД») . Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, срок полномочий Белозерова на данном посту составит пять лет.

Белозеров встал во главе РЖД в 2015 году. До этого он занимал должность первого заместителя министра транспорта.

Ранее в марте сообщалось, что бывший глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин стал старшим советником гендиректора «РЖД».

В феврале стало известно, что Минтранс РФ хочет перейти к новой тарифной политике для грузовых ж/д перевозок.