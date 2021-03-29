ФНС: обеление розничных рынков создаст равные условия для ведения бизнеса

Обеление розничных рынков создаст равные конкурентные условия для ведения бизнеса при различных форматах торговли, заявили в Федеральной налоговой службе.

«Законодательство о контрольно-кассовой технике в отношении применения ККТ на рынках не менялось с 2003 года. Во-первых, тогда не было онлайн-касс, во-вторых, порядок, кто должен применять кассу на рынке, а у кого нет такой обязанности, оказался размыт. В результате, сейчас некоторые предприниматели пользуются этим и мимикрируют под льготные категории. Поправки в законодательство снимают эти двойные стандарты», — говорится в сообщении.

«Кассу можно не ставить, если торгуешь своим товаром, а площадь торгового места не превышает 5 кв. м», — отмечается в пресс-релизе.

«Проверять соблюдение законодательства о ККТ Управляющие компании обязаны и сейчас, однако нынешнее законодательство, во-первых, не дает четкого алгоритма кого и как проверять, а во-вторых, не прописывает ответственность. Теперь в поправках предусмотрена не только ответственность для управляющих компаний, но самое главное будет дан понятный инструментарий проверки, а на сайте ФНС появится сервис, с помощью которого можно проверить, зарегистрирована та или иная касса или нет», — отмечается в сообщении.

*Что касается ответственности, то стоит отметить, что конкретные нормы сейчас обсуждаются, в том числе и с бизнес-сообществом, и управляющими компаниями. Также следует отметить, что текущее законодательство уже предусматривает для субъектов МСП при выявлении нарушений в первый раз ограничиваться предупреждениями. Это позволяет переходить на новый порядок бизнесу максимально мягко», — уверены в ФНС.