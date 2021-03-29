Мадуро предложил нефть в обмен на вакцины от коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил совершать оплату вакцин против COVID-19 посредством экспорта нефти в страны, производящие препараты. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Twitter.

У страны есть несколько способов приобрести препараты от коронавируса в рамках механизма COVAX — с помощью денег, «похищенных» у страны или с помощью обмена нефти на вакцины, добавил глава государства.

«Сегодня я одобрил отправку нефти в обмен на вакцины. У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, клиенты, покупающие нефть, и мы могли бы направить часть произведенной нефти для закупки необходимых вакцин», — сказал президент. Об этом сообщалось в эфире телеканала Venezolana de Television.

Ранее руководитель исследованиями вакцины в стране Гарсия Пиньера сообщил, что венесуэльские медики не зарегистрировали серьезных осложнений у добровольцев, принявших участие в клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

COVAX — международный механизм в рамках ВОЗ, направленный способствовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик. Согласно условиям программы государства с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение препаратов, субсидируя тем самым в этой сфере менее благополучные страны.