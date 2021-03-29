Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в провинции

Северные регионы, в числе которых Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Магаданская область и Ненецкий автономный округ (НАО), стали лидерами по высокому уровню средних зарплат в российской провинции. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Как уточняется, основным показателем при составлении рейтинга стало отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Отмечается, что в провинции Ямало-Ненецкого автономного округа, который возглавил рейтинг, средняя зарплата в пять раз выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Средняя чистая зарплата в этом регионе составила 99,1 тысячи рублей в месяц. Эта цифра в 2,5 раза выше среднероссийского показателя в малых и средних городах страны.

На второй строчке оказалась Магаданская область с результатом 4,3 стандартных набора на среднюю зарплату. На третьем месте по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах расположился Ненецкий автономный округ с результатом 4,24. Также в первую пятерку попали Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) с результатом 3,76 и Сахалинская область, где на среднюю зарплату можно купить 3,65 стандартных потребительских набора.

По данным исследования, лишь в девяти субъектах Российской Федерации зарплата в провинции наиболее близка (менее 5% разницы) к заработкам в крупных городах. В трех субъектах (Республика Тыва, Чеченская Республика и Омская область) в провинции зарплаты почти на треть меньше, чем в крупных городах.