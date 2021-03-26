В Италии заявили о «технической ошибке» с пармезаном в России

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что необходимо скорректировать список санкционных продуктов, исключив из него сыр пармезан, так как произошла «техническая ошибка». Об этом сообщает журнал Forbes.

«Мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы», — отметил итальянский посол.

Однако Терраччано добавил, что данная просьба вовсе не означает, что итальянские власти просят отменить контрсанкции со стороны России, они знают, что данные ограничения должны быть «симметричным ответом на санкции».

«Но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена. Это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения», — подчеркнул он.

Роспотребнадзор начал изучение этого вопроса, говорится в сообщении.

Антироссийские санкции за вхождение Крыма в состав России были введены Евросоюзом в 2014 году. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив поставлять некоторые продукты из этих стран. В этот список в том числе попали овощи, фрукты, молочная и мясная продукция. Изначально санкции вводились сроком на год, но с того момента они неоднократно продлевались и действуют до сих пор.