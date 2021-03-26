Эксперты ожидают в России рост цен на электронику на 20%

По прогнозам участников российского рынка электроники, со второго квартала нынешнего года стоимость продукции увеличится на 10-20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов, дистрибьюторов, ретейлеров.

Это произойдет из-за подорожавшей логистики и дефицита комплектующих, ситуация с которыми скорее всего не будет урегулирована до конца года, отметили специалисты.

По словам директора по закупкам «Ситилинк» Олега Пчельникова, «практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен». Кроме того, производители товаров на данный момент отгружают уже на 30-50% меньше товаров, чем до начала пандемии.

«Надежды возлагают на следующий год, в этом году мы получим очень большие проблемы, и каждый будет выкручиваться, как может. Дефицит по тем или иным продуктам будет наблюдаться, и дефицит нешуточный», — подчеркнул ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин.

По мнению аналитика, на сегодняшний день рынок столкнулся с понижением покупательной способности граждан РФ, а также с дефицитом и сложностью поставок. Он отметил, что в этом году ожидается рост цен почти на все.

Кроме того, специалисты утверждают, что вскоре произойдет рост цен на материалы, используемые для производства, например медный провод и пластик к концу весны вырастут в цене вдвое.

Ранее эксперт заявил, что электроника в России с начала 2021 года подорожала на 5-20%.