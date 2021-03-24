Госдума отклонила проекты об индексации пенсий для работающих пенсионеров

Государственная дума в ходе пленарного заседания в среду, 24 марта, отклонила три законопроекта, которые касались возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Экс-глава ПФР Антон Дроздов отметил, что на индексацию пенсий в 2020 году нужно было бы 368 млрд руб., однако таких денег нет.

С января 2016 года на территории России действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Совет Федераций и Госдуму поступало множество предложений о возвращении индексации пенсионерам с маленькими заработными платами. Однако данный вопрос так и не получил положительное решение.

Ранее в Госдуму депутаты от «Справедливой России» внесли законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Однако кабмин подсчитал, что для реализации законопроекта потребуется дополнительно около 184,25 млрд рублей и счел эти траты необоснованными.