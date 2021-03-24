ЦБ объяснил отказ от конкурса по выбору городов на банкноты

Конкурс по выбору городов на новые банкноты не проводился, так как Банк России переходит к изображению на бумажных рублях федеральных округов, рассказал заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам зампреда ЦБ, новую концепцию начали реализовывать при выпуске банкноты номиналом две тысяч рублей, на которой с одной стороны изображен Владивосток как столица Дальневосточного федерального округа, а с другой – космодром «Восточный», расположенный в этом округе.

«Таким образом, мы сейчас выбираем не города, а федеральные округа, и каждый федеральный округ должен быть в равной степени представлен в нашем банкнотном ряду», – отметил Алексеев.

23 марта Алексеев рассказал, что в России к 2025 году выйдут обновленные банкноты. Также он отметил, что уже в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 руб., в 2023 году — 1000 и 5000 руб., в 2024 году — 500 руб., а в 2025 году — 10 и 50 руб.