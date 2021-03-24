Самым доходным бизнесом в России стали ритуальные услуги

Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году доходы в сфере ритуальных услуг выросли на 3,8%, что сделало его самым доходным бизнесом. Об этом сообщается в февральском выпуске «Мониторинга экономической ситуации» от Института Гайдара и РАНХиГС.

Также на 3,6% выросли доходы в сфере почты и курьеров. В остальных отраслях наблюдалось падение: в сфере культуры — на 53%, туризма — на 52%, транспорта — 39,1%, гостиниц — 35,1%, физической культуры и спорта — 32,6%.

Специалисты связали рост доходности у ритуальных услуг из-за увеличения числа смертей во время пандемии коронавируса.

В России коронавирусом заразился 4 483 471 человек, скончался 96 291 пациент.

Ранее в ВОЗ сообщили о росте смертности от коронавируса в мире.