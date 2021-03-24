Таможня КНР приостановила прием грузов трех российских предприятий из-за COVID-19

В Китае таможенные органы приостановили на неделю прием импортных деклараций от трех российских предприятий. Ограничения введены из-за коронавируса, обнаруженного на упаковках продуктов водного промысла, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное таможенное управление КНР.

«Таможенные органы по всей стране приостанавливают на одну неделю прием импортных таможенных деклараций от трех российских производителей продуктов водного промысла», — сказано на сайте ведомства.

Уточняется, что приостановлен импорт рыбы и морепродуктов от «Камчатморепродукт», ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» и ОАО «Южморрыбфлот».

В таможенном управлении подчеркнули, что меры принимаются после обнаружения положительных проб на нуклеиновую кислоту коронавируса, которая образовалась на внешних упаковках в нескольких партиях замороженной кеты и минтая, импортированных из РФ.

Агентство уточняет, что действие документов будет автоматически возобновлено по истечении недели.

В декабре власти Китая заявили, что замороженная продукция, ввозимая из-за границы, будет проходить проверку на коронавирус.