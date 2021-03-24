СМИ: Россия предложит бизнесу сажать деревья в обмен на углеродный кредит

Власти России планируют передавать в аренду участки леса на Дальнем Востоке под посадку деревьев или для сохранения леса в обмен на углеродные кредиты. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник.

Отмечается, что кредиты будут выдаваться в том случае, если цифровая платформа зафиксирует улучшение ситуации по способности леса поглощать углекислый газ.

В сообщении приводятся слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова о лесах России.

«На долю России приходится 20% мировых лесов, поэтому международное сообщество должно быть справедливо в этом отношении. У нас есть возможность превратить их в крупный центр улавливания углерода»,— сказал Чекунов.

По данным на 2018 год, российские леса поглотили порядка 620 млн тонн эквивалента CO2. Это компенсирует 38% национальный выбросов, отмечается в сообщении.