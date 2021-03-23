Норвегия запретила продажу активов Rolls-Royce российскому холдингу

Власти Норвегии объявили о введении запрета на продажу норвежского дочернего завода британской компании Rolls-Royce подразделению российского «Трансмашхолдинга» (ТМХ). Об этом сообщается в отчете министра юстиции страны Моники Маленд.

«Правительство считает, что у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод, что необходимо воспрепятствовать продаже завода компании, контролируемой страной, с которой у нас нет сотрудничества в сфере безопасности», — пишет Маленд.

В Министерстве юстиции страны заключили, что технологии, которыми обладает Bergen Engines, и производимые компанией двигатели имели бы большое военно-стратегическое значение для России и укрепили бы ее военный потенциал. По словам министра, такая перспектива противоречит интересам норвежской и союзной политики безопасности.

Она добавила, что, по мнению правительства, национальные интересы страны могут оказаться под угрозой, если владельцем завода станет ТМХ. Маленд заключила, что 26 марта будет принята резолюция об остановке продажи на основании закона о безопасности.

Ранее стало известно, что Норвегия приостановила продажу активов «дочки» британской компании, которая занимается производством двигателей в Бергене.