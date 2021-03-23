ЦБ ощутимо поднял официальный курс доллара и евро
Катерина Медведева
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Центробанк установил официальный курс доллара и евро на 24 марта, следует из данных, представленных на сайте регулятора.
Курс доллара поднялся на 75 коп., до 75,3585 руб.
Евро вырос на 1 руб. 10,97 коп., до 89,767 руб.
Ранее на торгах Мосбиржи евро превысил 90 руб. впервые с 1 марта, а доллар — 76 руб. впервые с 4 февраля.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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