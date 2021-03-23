В России начались перебои с поставками сахара

В России ретейлеры пожаловались на трудности с закупкой сахара на фоне выросшего на него спроса. Об этом пишут «Ведомости».

22 марта ФАС, Минпромторг и Минсельхоз решили продлить соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Стоимость масла предлагают заморозить до октября, а сахара — еще на два месяца. В ходе совещания на прошлой неделе в Минпромторге обсуждался вопрос, что спрос на сахар подскочил в последнюю неделю.

Представитель сети магазинов «Верный» подтвердил увеличение спроса на сахар, отметив, что закупать продукт больше не получается.

«При проведении торгов на официальных площадках мы отмечаем, что поставщики перестали в них участвовать, ссылаясь на нехватку продукции», — заявил он.

По словам представителя ретейла «Командор» Светланы Колтуновской, заводы закрыли обязательства по старым контрактам на поставку по минимальным ценам, а на новые не соглашаются из-за нехватки товара.

Производители сахара в свою очередь утверждают, что работают в рамках соглашений, однако торговые сети запрашивают слишком много продукции.

Аналитики считают, что подобные проблемы связаны с тем, что и поставщики, и сети ожидали окончания действия соглашений и старались создать запасы, чтобы продать их потом за более высокую цену.

Ранее Минсельхоз сообщил о стабилизации цен на некоторые продукты.