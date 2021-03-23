Переход на четырехдневную рабочую неделю поддержали 30% россиян

Переход на четырехдневную рабочую неделю одобрили 30% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Отмечается, что из-за финансового аспекта решение о переходе на четырехдневку 47% респондентов считают необходимым оставить на волю работодателя. При этом три россиянина из 10 поддержали обязательный ввод сокращенной рабочей недели для всех компаний.

В данном случае речь идет о тех, кто работает пять дней в неделю.

Кроме того, опрошенные граждане выразили мнение относительно дополнительных праздничных дней на фоне четырехдневной рабочей недели. Так, 24% россиян хотели бы и сокращенный график, и новые праздники. 26% респондентов выступили против обоих пунктов.

16% россиян хотят только введение сокращенной рабочей недели, 10% — только новые государственные праздники. Уточняется, что среди противников обоих инициатив большинство респондентов старше 45 лет.

Опрос был проведен в марте 2021 года. В нем приняли участие 1600 человек.

Ранее эксперт назвал главный недостаток четырехдневной рабочей недели.