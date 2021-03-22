Одежда, обувь и аксессуары в России могут подорожать к лету

Цены на одежду, обувь и аксессуары в России могут вырасти уже к летнему сезону. Об этом заявили ретейлеры на рынке моды, передает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что причиной этому стало подорожание материалов. Так, цена хлопка выросла на 30–35%. Кроме того, у продавцов увеличились издержки на логистику и расходы на расширение фонда оплаты труда.

По словам экспертов, торговые компании будут постепенно индексировать цены с целью не потерять трафик. Таким образом они хотят избежать опыта предыдущего кризиса, когда крупные fashion-бренды повысили ценны сразу на 30%, что привело к резкому падению оборотов.

Руководитель трансформации в России Marc O'Polo AG София Кофманн сообщила газете, что итоговая цена в отношении хлопковых изделий может вырасти на 20–30%.

Как отметил основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов, стоимость трикотажного полотна также выросла на 20–30%, других материалов — до 20%.

Ранее РБК сообщил о возможном росте цен на ряд импортных товаров.