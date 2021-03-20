Шведские компании хотят производить «Спутник V»

Шведские компании выразили желание и готовность производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.

До этого правительство Швеции поручило Агентству по инновациям Vinnova («Виннова») изучить эту возможность.

«Понятное дело, здесь присутствуют вызовы, поскольку сегодняшние производственные мощности не рассчитаны на такое производство. Однако у нас, несомненно, есть возможность выпускать вакцину», — приводятся слова начальника отдела Vinnova Ларса Хаммарстрема.

По его словам, речь не идет о строительстве большого завода — страна могла бы начать производство, опираясь на уже имеющиеся возможности.

По мнению профессора и эксперта по вакцинам Каролинского института Али Миразими, в настоящий момент необходимо использовать все вакцины. Она подчеркнула, что если «Спутник V» будет производиться внутри Европы, это повысит прозрачность процесса и возможность контроля.

Ранее стало известно, что в римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани пройдут испытания российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».