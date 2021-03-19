Россия и Шри-Ланка готовятся возобновить авиасообщение

Прямое авиасообщение между Россией и Шри-Ланкой может быть восстановлено с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на посла Шри-Ланки в Москве Мигахаланде Дураге Ламаванса.

«С 1 апреля, как мы понимаем, «Аэрофлот» возобновляет прямые перелеты между Москвой и Коломбо. На сайте российской авиакомпании уже можно даже забронировать билет. Я пробовал», — сказал дипломат.

Отмечается, что рейсы планируется совершать дважды в неделю.

Как сообщалось, Россия возобновила международное авиасообщение с Грецией 8 февраля. Греция ранее продлевала ограничение на 500 пассажиров из России в неделю до 8 марта. После этого страна заявляла о готовности принять российских туристов 14 мая. Российские граждане могут приехать в страну только воздушным путем, имея отрицательный результат теста на коронавирус. Анализы должны быть сделаны не менее, чем за 72 часа до вылета.

До этого министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что через несколько недель страна может возобновить авиасообщение с Россией.