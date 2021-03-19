Госдеп потребовал остановить строительство «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь предупредил компании, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», прекратить свою деятельность. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе «Северный поток — 2», рискует оказаться под санкциями США», — говорится в заявлении Блинкена.

В ведомстве отметили, что на данный момент производится оценка информации об участниках работ, а также внимательно отслеживается процесс строительства газопровода.

По словам госсекретаря, данный трубопровод — «геополитический проект России», с помощью которого Российская Федерация собирается ослабить энергобезопасность Европы, а также разделить ЕС.

Ранее эксперт по вопросам энергетики DIW Клаудиа Кемферт заявила, что газопровод «Северный поток — 2» не нужен Германии, так как в Европе достаточно регазификационных терминалов сжиженного природного газа, которые не используются целиком. Она добавила, что существующей инфраструктуры может хватить для решения вопроса нехватки газа.