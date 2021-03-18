В «Ростехе» объединят юрлица «Сухой» и «МиГ»

В 2021 году «Ростех» создаст единый корпоративный Центр самолетостроения ОАК, в котором будут объединены авиаконструкторские бюро «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Ильюшин» и корпорация «Иркут». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Оценки, что «Сухой» и «МиГ» прекратят существование, слишком радикальные. Да, организационная форма юридических лиц изменится, но бренды и люди, которые делают эти бренды, никуда не исчезнут», — так прокомментировал публикации о ликвидации компаний представитель «Ростеха».

Агентство уточняет, что оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. Сохранят самостоятельность и получат новые возможности для развития конструкторские школы. Им предоставят улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра, который будет расположен в Москве, вместе с испытательной и стендовой инфраструктурой ОАК. Перемещение авиационных КБ в другие регионы не планируется.

Чемезов собирается возглавить совет директоров входящей в корпорацию ОАК. Реформы будут проходить поэтапно и займут несколько лет, подчеркнуло агентство.

Ранее сообщалось, что компании «Миг» и «Сухой» будут закрыты.