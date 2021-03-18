«Ъ»: правительство РФ урежет программы поддержки возобновляемых источников энергии

Правительство РФ уменьшит финансирование программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с 400 млрд до 313 млрд рублей, чтобы удержать рост цен на электроэнергию в пределах инфляции. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на источники.

«Правительство согласовало снижение объемов поддержки ВИЭ-энергетики на 2025-2035 годы с 400 млрд до 313 млрд рублей (в ценах 2021 года)», — говорится в сообщении.

Это решение было принято 11 марта на совещании вице-премьеров Александра Новака и Юрия Борисова, пишет газета.

Таким образом, порог инвестиций на строительство ветряных электростанций составит 177 млрд рублей, а на солнечные электростанции — 106 млрд рублей.