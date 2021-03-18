Рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы

В добыче сардины иваси могут произойти крупномасштабные сбои, о чем предупредили рыболовные компании Дальнего востока. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обращение гендиректора компаний «Тралфлот» и «Софко» Владимира Рекасова к вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Согласно сообщению, к этим сбоям может привести вступление в силу закона о аможенном декларировании так называемых незаходных судов.

Этот закон обязывает суда, построенные или купленные в других странах, проходить таможенное декларирование для добычи рыбы по российским квотам в исключительной экономической зоне России.

Компании предупредили, что из-за роста расходов на растаможивание траулеров откажутся от ловли сардины иваси