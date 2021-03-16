Продажа туров по России с кешбэком стартует в ночь на 18 марта

Продажа туров по России с кешбэком стартует в ночь с 17 на 18 марта. Об этом сообщил руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах международной туристической выставки MITT, передает ТАСС.

Он отметил, что условия программы остаются прежними, клиенты смогут получить до 20% возврата, в максимуме — 20 тыс. рублей.

Купить тур можно будет с момента начала программы и вплоть до 15 июня. Отправиться в путешествие россияне смогут также с момента старта программы и вплоть до 30 июня.

В декабре прошлого года стало известно, что россияне смогут перенести купленные по программе кешбэка туры.