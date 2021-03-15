Telegram разместил облигации на миллиард долларов

Компания Telegram разместила пятилетние конвертируемые облигации на миллиард долларов с доходностью в 7%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

По словам собеседника, это спровоцировало ажиотажный интерес. Бумаги могли закупать только квалифицированные инвесторы. Максимальная величина заявок составляла $500 тыс.

Ранее Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал ботов, собирающих личные данные.