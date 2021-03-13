Россияне признались, на что тратят больше всего денег в поездках

Во время путешествий россияне больше всего тратятся на кафе и рестораны (39,3%), а также продукты (37%). Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса сервиса OneTwoTrip.

Кроме того, 35,8% туристов крупные суммы выделяют на экскурсии или посещение музеев. 23,6% респондентов отметили, что не обходятся без шопинга и развлечений. 6,1 опрошенных рассказали, что большая сумма их бюджета уходит на покупку сувениров.

По данным опроса, 41,9% россиян часто превышают выделенный на поездку бюджет. У 34,8% респондентов такое происходит иногда, а 11,9% опрошенных почти всегда держатся в рамках.

В опросе приняли участие 3,4 тыс. человек.