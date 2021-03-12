ВТБ подвел итоги работы корпоративно-инвестиционного бизнеса за 2020 год

Согласно консолидированной финансовой отчетности группы ВТБ по МСФО за 2020 год, опубликованной 25 февраля 2021 года, кредитный портфель сегмента корпоративно-инвестиционного бизнеса (КИБ) (до вычета резервов) вырос на 18,4% до 7 418 млрд руб, а доля рынка ВТБ по кредитному портфелю КИБ за год увеличилась с 18,2% до 20,3%.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в пятницу, 12 марта.

За 2020 год привлеченные средства клиентов КИБ выросли на 30% до 4 858 млрд руб, при этом доля рынка ВТБ по остаткам на счетах клиентов КИБ выросла с 14,7% до 21,3%.

«В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма», и группа ВТБ приняла самое активное участие в реализации инициатив, направленных на поддержку экономики: за год кредитный портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ достиг 7,4 трлн руб, общий объем реструктуризаций для крупного бизнеса, организованных ВТБ, составил 1,3 трлн руб, что помогло нашим клиентам пройти наиболее тяжелые периоды кризиса», — говорит Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

В 2020 году КИБ ВТБ активно развивал бизнес в области проектного финансирования промышленности и инфраструктуры, финансирования жилищного строительства и коммерческой недвижимости.

Наряду с предоставлением клиентам КИБ банковских продуктов также активный рост показали продажи услуг лизинга и факторинга. За год факторинговый портфель увеличился на 26,7% до 319 млрд руб, лизинговый портфель на 11,8% до 256 млрд рублей (финансовый лизинг) и на 9% до 168 млрд руб (операционный лизинг).

В условиях возрастающей роли, которую играют факторы устойчивого развития (ESG), в 2020 году была запущена пилотная программа «зеленого» кредитования, в рамках которой ВТБ предоставляет своим клиентам финансирование на цели реализации экологических инициатив и инициатив по улучшению параметров устойчивого развития заемщиков.