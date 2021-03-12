В МВФ назвали условие предоставления денег Украине

Директор пресс-офиса Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что Украина может получить от фонда деньги лишь в том случае, если ее Нацбанк и антикоррупционные учреждения станут независимыми. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ВМВ внимательно мониторят эти моменты.

Райс отметил, что сохранение целостности и независимости упоминаемых органов — важные предпосылки и требования, которые определены в программе фонда для Украины.

Миссия МВФ завершила работу на Украине в середине февраля. 22 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна не выполнила ряд требований Международного валютного фонда и не получила очередной транш.