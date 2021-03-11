Испания планирует в мае открыть границы для привитых от коронавируса туристов

Министр туризма Испании Мария Рейес Марото заявила, что в мае 2021 года страна сможет открыть границы для туристов с прививкой от коронавируса. Об этом сообщает местный телеканал Antena 3 TV.

По ее словам, с 19 мая можно будет въехать в страну с вакцинными паспортами. Пока такой документ находится в разработке, ожидается, что он будет цифровым.

Ранее о возможности принятия привитых от инфекции путешественников с 14 мая заявляла министр туризма Греции Харис Теохарис. Отмечается, что Греция также будет готова открыть границы для переболевших коронавирусом и имеющих антитела или с отрицательными тестами.