Прибыль «Группы Тинькофф» выросла за 2020 год до рекордных 44,2 млрд рублей

TCS Group Holding PLC («Тинькофф банк», «Тинькофф страхование») опубликовал в четверг финансовые результаты по МСФО за четвёртый квартал и целиком за 2020 год.

Так, в четвёртом квартале 2020 года общая выручка TCS Group Holding выросла на 17% год, составив 53,1 млрд рублей, а за весь 2020 год — на 21%, достигнув 195,8 млрд рублей.

При этом годовая чистая прибыль увеличилась на 22% — до 44,2 млрд рублей, а квартальная — на 12%, до 12,3 млрд рублей.

Между тем количество клиентов «Тинькофф» за год выросл с 10,2 млн до 13,3 млн человек. Более того, группа рассчитывает, что это число превысит 20 млн в течение трёх лет.

Что же касается среднего числа продуктов на одного пользователя, то оно увеличилось с 1,3 в конце 2019 года до 1,4 в конце прошлого, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 11 марта.

Выручка не связанных с кредитованием направлений составила треть (37%) общей выручки группы. Она выросла на 47%, составив 73 млрд рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 2,5 раза и составила 20,6 млрд рублей.

Общее число клиентов «Тинькофф Инвестиции» к концу года превысило 1,25 млн человек.

В декабре более 60% всех активных трейдеров на Мосбирже были клиентами брокерской платформы, а число подписчиков запущенной в ноябре финансовой подписки Tinkoff Pro на конец года превысило 150 тысяч человек.

В итоге по состоянию на конец года TCS Group Holding обслуживала текущие счета более 7,5 млн клиентов, общий остаток средств на счетах составлял 323,1 млрд рублей.

Кроме того, группа объявила о первой выплате дивидендов в 2021 году. Совет директоров одобрил промежуточные выплаты в размере $0,24 на акцию, всего компания выплатит около $48 млн. Группа также планирует временно приостановить выплату дивидендов до конца 2021 года, чтобы инвестировать капитал в дополнительный рост.

Председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз отметил, что у «Тинькофф» нет и не было планов заходить на рынок электронной коммерции в том классическом виде, как его обычно представляют.

«При этом рынок в широком смысле огромен — это платёжные решения, экспертиза в логистике и так далее. «У нас есть много разных быстрорастущих областей вроде кредитования, переводов, платежей, малого и среднего бизнеса и так далее. Везде есть возможности для сделок и возможности роста», — отметил Хьюз.