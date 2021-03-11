Названы вакансии на удаленке с самой высокой зарплатой

Вакансии менеджера по продаже косметологического оборудования и разработчика java — самые высокооплачиваемые для тех, кто готов работать на удаленке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы «Работа.ру».

Таким менеджерам предлагают до 300 тыс. руб. в месяц. Они должны обрабатывать заявки клиентов, оформлять договоры и сопровождать сделки, а также иметь свою профильную клиентскую базу.

Разработчик java может зарабатывать ежемесячно от 200 до 250 тыс. руб. при условии наличия опыта работы от полутора лет. Также претендент должен отлично понимать систему управления версий Git, систему сборки Maven, Gradle и т. д.

Также высокую заработную плату может получить архитектор паспорта фасада здания, стилист-консультант интернет-магазина и веб-разработчик Wordpress.

Ранее был составлен список самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров.