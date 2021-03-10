Дом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери будет выставлен на продажу после 13 тысяч часов уборки, пишет The Mirror.

В марте 2018 года в Солсбери на Сергея и его дочь Юлию Скрипаль было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». По заявлению властей Великобритании, их отравили в этом доме. Скрипалей госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизни. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Как сообщает издание, здание с четырьмя спальнями приобрел совет графства Уилтшир. После этого в течение полтора года в нем осуществлялась уборка. Кроме того, были очищены 13 объектов вокруг Солсбери, где якобы были обнаружены следы отравляющего вещества. Местные власти собираются перестроить и переоборудовать дом, после чего выставить его на продажу.

Отмечается, что строительные работы уже стартовали. В доме была обновлена ванная комната и несколько гостиных. Во время работ убрали крышу.

По словам представителя местных властей, что после их окончания дом выставят на продажу в качестве жилой недвижимости без права сдачи в подаренду. Чиновник пояснил, что это будет сделано, чтобы никто не мог «заработать на его истории».