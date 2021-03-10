Власти Польши признали, что РФ достроит «Северный поток — 2»

Представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский признал, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Польское радио.

Он констатировал, что в России строят последний участок газопровода, несмотря на все введенные санкции. Однако остался еще ряд проблем юридического характера, связанный с началом эксплуатации «Северного потока — 2».

«Сегодня все выглядит так, что этот газопровод будет закончен», — сказал Наимский.

Ранее в США подтвердили намерения и дальше противостоять строительству газопровода.