Кабмин РФ вводит мониторинг цен на товары и услуги

Правительство РФ вводит постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен», — говорится в сообщении.

Оценкой динамики и мониторингом цен будет заниматься Федеральная антимонопольная служба, Росстат, а также Минэкономразвития.

В случае обнаружения ускоренного роста цен, превышающего инфляцию, или рисков существенного подорожания, данные будут направляться в профильные ведомства и министерства.

Ранее заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что необходимость продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в настоящее время отсутствует.