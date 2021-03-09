Интерес россиян к аренде туристического жилья зимой вырос на 44%

В России вырос интерес к аренде туристического жилья зимой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито недвижимость».

«Отсутствие возможности выехать за рубеж стало стимулом к развитию внутреннего туризма: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года россияне стали чаще арендовать туристическое жилье зимой на 44%», — рассказал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито недвижимость» Артем Кромочкин. Он добавил, что высокий спрос на жилье был отмечен возле горнолыжных курортов и термальных источников.

Помимо Москвы и Петербурга среди самых популярных направлений краткосрочной аренды жилья зимой оказались Краснодарский край, Подмосковье, Татарстан, Башкортостан, Крым, а также Челябинская и Сердловская области и Ставропольский край.

Отмечается, что интерес к краткосрочной аренде прошедшей зимой заметно вырос в Бурятии (почти на 54%), Петербурге (на 43%), Новосибирской области (на 38,5%) и Калининградской области (на 32,6%).

Ранее сообщалось, что интерес россиян к аренде загородных домов вырос в 1,5 раза.