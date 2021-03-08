Россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте в 2020 году
Анна Светлова
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Россияне за прошлый год сняли с банковских счетов более $28 млрд иностранной валюты наличными, что на 21% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику Центрального банка РФ.
Отмечается, что самыми популярными купюрами при обналичивании стали доллар и евро.
Согласно информации газеты, россияне стали снимать со счетов деньги из-за нестабильности в период пандемии коронавируса и кризиса, а также низких ставок по вкладам.
Кроме того, по мнению экспертов, граждане забрали доллары и евро, которые хранили в банках к «черному дню».
Чаще всего деньги снимали в марте и декабре, их объем достиг свыше четырех и трех млрд долларов соответственно.
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