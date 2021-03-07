Bloomberg: ЕС грозит потеря €100 млрд из-за низких темпов вакцинации

Европейский союз может потерять до €100 млрд из-за низких темпов вакцинации от коронавируса нового типа, предупреждает агентство Bloomberg.

Инвесторы опасаются, что задержки с вакцинацией могут отсрочить восстановление европейской экономики и возобновление работы бизнеса.

«По расчетам Bloomberg Economics, задержка открытия [бизнеса] на один-два месяца может стоить экономике ЕС от €50 до 100 млрд», – указано в сообщении.

В соответствии с прогнозом исследовательской компании Airfinity, заключение новых контрактов на поставку вакцин и наращивание производства препаратов позволит Евросоюзу провакцинировать 75% взрослого населения к концу августа текущего года.

Однако даже при таком сценарии Евросоюз упустит второй туристический сезон подряд, что является серьезным риском, отметил стратег Bank of America Атанасиос Вамвакидис.

Ранее британцы предрекли Европейскому союзу «крушение» из-за подхода к вакцинации от COVID-19.