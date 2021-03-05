Россияне смогут улететь на Сейшелы из Москвы со 2 апреля

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает регулярные рейсы на Сейшельские острова из Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Полеты на остров Маэ будут совершаться один раз в неделю по пятницам начиная со 2 апреля. Отмечается, что россиянам не нужна виза для полета на Сейшелы, однако путешественникам потребуется отрицательный тест на коронавирус на арабском, английском или французском языках, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Ранее стало известно, что Сейшельские острова откроют границы для туристов с 25 марта.