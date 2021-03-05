Сбер выплатит рекордные дивиденды второй год подряд

По итогам 2020 года Сбер планирует вновь выплатить акционерам дивиденды в размере 422,5 млрд руб. — 18,7 руб. на одну акцию, повторив показатель 2019 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в пятницу, 5 марта.

Отмечается, что это рекордный уровень не только для Сбера, но и для России в целом, и ровно половина этой суммы — 211,25 млрд руб. — поступит в бюджет страны.

«Мы чувствуем себя комфортно, чтобы предложить Наблюдательному совету тот же самый размер дивидендов на акцию, который мы выплатили по итогам 2019 года», — заявил председатель правления Герман Греф.

По его словам, речь идет о выплате 55,7% чистой прибыли.

Аналитики подчеркивают, что подобное решение по дивидендам Сбером принято, несмотря на крайне сложный ковидный 2020 год, когда другие крупные игроки рынка не спешат расставаться с капиталом.

Более того, Сбер намерен соблюдать заявленную цель по распределению избыточного капитала в пользу акционеров и на дальнейшем горизонте реализации Стратегии 2023.

Как известно, по итогам 2019 года банк также выплатил беспрецедентные за всю историю российского фондового рынка дивиденды в размере 422,4 млрд руб. (50% чистой прибыли по МСФО) из расчета 18,7 рубля на одну акцию. При этом в бюджет РФ, как крупнейшего акционера Сбербанка, поступило 211,2 млрд руб.