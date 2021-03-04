Нефинансовый бизнес Сбера в 2020 году вышел на прибыль
Иван Акимов
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Нефинансовый бизнес Сбера по итогам 2020 года получил прибыль до налогообложения в 8,6 млрд руб. против убытка в 1,5 млрд годом ранее.
Это следует из отчетности группы, опубликованной в четверг, 4 марта, передает агентство «Прайм».
Так, выручка этого сегмента бизнеса группы выросла за прошлый год в 2,7 раза, до 71,4 млрд рублей.
В свою очередь, стоимость их активов также резко выросла — в 3,5 раза, до 136,6 млрд руб.
Кроме того, «Сбер» в прошлом году нарастил на треть прибыль до налогообложения своего платежного бизнеса — до 204,9 млрд руб.
Ранее в интервью Reuters глава Сбера Герман Греф подчеркнул, что у банка не было и нет другого пути, кроме как диверсифицироваться в небанковский сектор.