В России резко выросла цена на авиабилеты

Из-за ограниченного числа доступных для россиян зарубежных стран и авиарейсов резко выросла стоимость билетов, сообщает «Коммерсантъ».

По данным Biletix и Aviasales, средняя стоимость билета в начале марта составила 15,7 тыс. руб., что больше на 55% по сравнению с 2020 годом и на 39,5%, чем за тот же период 2019 года.

Например, средняя стоимость забронированного на март билета в ОАЭ составила 23,7 тыс. руб., что почти вдвое выше значения 2019 года. Полеты в Грузию выросли в цене в 2,5 раза до 15,7 тыс. руб., а билет на Мальдивы подорожал на 36%, до 40,1 тыс. руб.

Более медленно, но также дорожают внутренние рейсы. По мнению экспертов, такая динамика сохранится практически до полного возобновления авиасообщения между странами. До этого времени перевозчики будут компенсировать потери.

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